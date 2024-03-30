В Украине второй раз за день масштабная тревога из-за угрозы баллистики

В южных и восточных областях Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Детали: "Красными" утром 30 марта стали Полтавская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области.

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Военные сообщили о возможном применении россиянами баллистического вооружения.

Украинцев просят находиться в безопасных местах.

Обновлено: Позже была объявлена еще одна тревога.

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Военные предупреждают об угрозе баллистики из Крыма.

К областям с тревогами добавились Черниговская, Сумская, Одесская области.