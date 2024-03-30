У Києві та багатьох областях оголошували тривогу через загрозу балістики
Субота, 30 березня 2024, 11:21
Вдруге за день в Україні була масштабна повітряна тривога через загрозу балістики – тепер тривогу оголошували ще й у Києві та в центральних областях.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили
Деталі: Тривога в областях пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння, уточнили військові.
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Оновлено: Через 16 хвилин тривогу скасували. Повітряні сили не повідомляли про запуск ракет росіянами.