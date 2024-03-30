В Киеве и многих областях обьявляли тревога из-за угрозы баллистики

Второй раз за день в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики - тревогу объявляли еще и в Киеве и в центральных областях.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения, уточнили военные.

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Обновлено: Через 16 минут тревогу отменили. Воздушные силы не сообщали о запуске ракет россиянами.