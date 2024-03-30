В Киеве и многих областях обьявляли тревога из-за угрозы баллистики
Суббота, 30 марта 2024, 11:21
Второй раз за день в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики - тревогу объявляли еще и в Киеве и в центральных областях.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: Тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения, уточнили военные.
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Обновлено: Через 16 минут тревогу отменили. Воздушные силы не сообщали о запуске ракет россиянами.