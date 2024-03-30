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У Нідерландах невідомий утримує заручників у кафе

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 12:40
У Нідерландах невідомий утримує заручників у кафе
фото ANP

Поліція Нідерландів проводить велику операцію в центрі міста Еде, де невідомий утримує заручників у популярному кафе.

Джерело: нідерландський мовник NOS, "Європейська правда"

Деталі: Поліція повідомила у соцмережах, що наразі в кафе Petticoat утримуються в заручниках кілька людей: "Саме тому на місці працюють кілька спеціалізованих служб".

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Petticoat – популярна кав'ярня, яка працює до пізнього вечора у вихідні. Заклад розташований на Музейній площі, центральній розважальній локації міста. Минулої ночі заклад працював 4 ранку. Кафе складається з приміщення на першому поверсі та підвалу. Наразі незрозуміло, де саме відбувається захоплення заручників.

Поліція повідомила, що не має жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Крім того, представник поліції повідомив, що на цей час є один нападник. Він не став надавати більше деталей, наприклад, про розгортання підрозділів правоохоронців, "тому що все, чим я поділюся про наше розгортання, може зашкодити безпеці".

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У цьому районі було евакуйовано близько 150 будинків. За словами поліції, евакуація в основному завершена.

Після 11.00 за місцевим часом з'явилася інформація, що троє людей у формі кафе залишили заклад. Ними опікуються правоохоронці. 

Теми: Нідерланди
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