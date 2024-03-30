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В Нидерландах неизвестный удерживает заложников в кафе

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 30 марта 2024, 12:40
В Нидерландах неизвестный удерживает заложников в кафе
фото ANP

Полиция Нидерландов проводит крупную операцию в центре города Эде, где неизвестный удерживает заложников в популярном кафе.

Источник: нидерландский вещатель NOS, "Европейская правда"

Детали: Полиция сообщила в соцсетях, что сейчас в кафе Petticoat удерживаются в заложниках несколько человек: "Именно поэтому на месте работают несколько специализированных служб".

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Petticoat – популярная кофейня, которая работает до позднего вечера в выходные. Заведение расположено на Музейной площади, центральной развлекательной локации города. Прошлой ночью заведение работало 4 утра. Кафе состоит из помещения на первом этаже и подвала. Пока непонятно, где именно происходит захват заложников.

Полиция сообщила, что не имеет никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.

Кроме того, представитель полиции сообщил, что на данный момент есть один нападавший. Он не стал предоставлять больше деталей, например, о развертывании подразделений правоохранителей, "потому что все, чем я поделюсь о нашем развертывании, может навредить безопасности".

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В этом районе было эвакуировано около 150 домов. По словам полиции, эвакуация в основном завершена.

После 11.00 по местному времени появилась информация, что три человека в форме кафе покинули заведение. Ими занимаются правоохранители. 

Темы: Нидерланды
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