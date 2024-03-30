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ТЦК повідомив про напад жінок на їхніх військових на Хмельниччині

Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 14:13
ТЦК повідомив про напад жінок на їхніх військових на Хмельниччині
скриншот

Хмельницький ТЦК повідомив, що під час роботи Шепетівського РТЦК на них напала "група агресивних місцевих мешканок".

Джерело: Хмельницький обласний ТЦК

Деталі: За даними військових, внаслідок нападу пошкоджений автомобіль.

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На місце викликали поліцію.

Дослівно: "Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб.

Нагадуємо, що за перешкоджання проведенню заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність".

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Теми: ТЦКвійськовий облікмобілізаціяполіція
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