ТЦК повідомив про напад жінок на їхніх військових на Хмельниччині

Хмельницький ТЦК повідомив, що під час роботи Шепетівського РТЦК на них напала "група агресивних місцевих мешканок".

Джерело: Хмельницький обласний ТЦК

Деталі: За даними військових, внаслідок нападу пошкоджений автомобіль.

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На місце викликали поліцію.

Дослівно: "Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб.

Нагадуємо, що за перешкоджання проведенню заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність".