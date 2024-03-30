ТЦК повідомив про напад жінок на їхніх військових на Хмельниччині
Субота, 30 березня 2024, 14:13
Хмельницький ТЦК повідомив, що під час роботи Шепетівського РТЦК на них напала "група агресивних місцевих мешканок".
Джерело: Хмельницький обласний ТЦК
Деталі: За даними військових, внаслідок нападу пошкоджений автомобіль.
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На місце викликали поліцію.
Дослівно: "Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб.
Нагадуємо, що за перешкоджання проведенню заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність".
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