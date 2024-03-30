ТЦК сообщил о нападении женщин на их военных в Хмельницкой области
Суббота, 30 марта 2024, 14:13
Хмельницкий ТЦК сообщил, что во время работы Шепетовского РТЦК на них напала "группа агрессивных местных жительниц".
Источник: Хмельницкий областной ТЦК
Детали: По данным военных, в результате нападения поврежден автомобиль.
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На место вызвали полицию.
Дословно: "Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц.
Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность".
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