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ТЦК сообщил о нападении женщин на их военных в Хмельницкой области

Роман ПетренкоСуббота, 30 марта 2024, 14:13
ТЦК сообщил о нападении женщин на их военных в Хмельницкой области
скриншот

Хмельницкий ТЦК сообщил, что во время работы Шепетовского РТЦК на них напала "группа агрессивных местных жительниц".

Источник: Хмельницкий областной ТЦК

Детали: По данным военных, в результате нападения поврежден автомобиль.

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На место вызвали полицию.

Дословно: "Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц.

Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность".

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Темы: ТЦКвоинский учетмобилизацияполиция
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