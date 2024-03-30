ТЦК сообщил о нападении женщин на их военных в Хмельницкой области

Хмельницкий ТЦК сообщил, что во время работы Шепетовского РТЦК на них напала "группа агрессивных местных жительниц".

Источник: Хмельницкий областной ТЦК

Детали: По данным военных, в результате нападения поврежден автомобиль.

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На место вызвали полицию.

Дословно: "Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц.

Напоминаем, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность".