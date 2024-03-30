У кафе в Нідерландах звільнили всіх заручників та затримали нападника

У нідерландському місті Еде завершилася операція зі звільнення заручників у популярному міському кафе.

Джерело: NOS, "Європейська правда"

Деталі: Незадовго до 12.30 за місцевим часом з кафе вийшли двоє людей.

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Спочатку вийшов чоловік у помаранчевій куртці з піднятими руками. Його забрала поліція.

Потім з кафе вийшов другий чоловік в балаклаві. За наказом поліції йому довелося сісти на коліна. Пізніше йому надягли кайданки. Зазначається, що це ймовірно був чоловік, який утримував заручників.

Перед цим стало відомо про звільнення трьох заручників – після 11.00 з кафе вийшли троє осіб в уніформі закладу.

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Поліція раніше повідомила, що не має жодних ознак того, що захоплення заручників пов'язане з тероризмом.

Обставини нападу з захопленням заручників ще невідомі, однак муніципалітет Еде пообіцяв розповісти деталі на окремій пресконференції.

Наразі і мерія, і поліція підтверджують, що операцію зі звільнення заручників закінчено.

Нагадаємо, у лікарні міста Аахен, що в німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія, вдень 4 березня жінка почала погрожувати зброєю лікарям, що спонукало поліцію і рятувальників почати спецоперацію.