В кафе в Нидерландах освободили всех заложников и задержали нападавшего
В нидерландском городе Эде завершилась операция по освобождению заложников в популярном городском кафе.
Источник: NOS, "Европейская правда"
Детали: Незадолго до 12.30 по местному времени из кафе вышли два человека.
Сначала вышел мужчина в оранжевой куртке с поднятыми руками. Его забрала полиция.
Затем из кафе вышел второй мужчина в балаклаве. По приказу полиции ему пришлось сесть на колени. Позже ему надели наручники. Отмечается, что это, вероятно, был человек, который удерживал заложников.
Перед этим стало известно об освобождении трех заложников – после 11.00 из кафе вышли трое человек в униформе заведения.
Полиция ранее сообщила, что не имеет никаких признаков того, что захват заложников связан с терроризмом.
Обстоятельства нападения с захватом заложников еще неизвестны, однако муниципалитет Эде пообещал рассказать детали на отдельной пресс-конференции.
Сейчас и мэрия, и полиция подтверждают, что операция по освобождению заложников закончена.
Напомним, в больнице города Аахен, что в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, днем 4 марта женщина начала угрожать оружием врачам, что побудило полицию и спасателей начать спецоперацию.