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Німецький міністр звернувся до втомлених підтримувати Україну

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 30 березня 2024, 15:50
Німецький міністр звернувся до втомлених підтримувати Україну
Крістіан Лінднер. Фото: Федеральне міністерство фінансів Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер застерігає від послаблення підтримки України в її оборонній боротьбі проти російської агресії.

Джерело: "Європейська правда", n-tv

Деталі: "Наш мир і наша свобода під загрозою. Путіна турбує не лише Україна, він хоче змінити порядок миру і свободи в Європі", – заявив Лінднер.

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"Він хоче влади над нами, щоб контролювати наш спосіб життя і наше процвітання. Той, хто втомиться підтримувати Україну, тому що це занадто важко або занадто дорого, повинен подумати про наслідки. Небезпека війни стане ближчою до нас", – сказав міністр.

Лінднер виступає проти міркувань про замороження війни, як це пропонує лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх.

"Росія скоїла воєнні злочини. Для України йдеться про існування як держави. А для людей часто йдеться про виживання. Таку ситуацію не можна заморозити", – сказав він.

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Нагадаємо: Раніше заяви Мютценіха під час дебатів у Бундестазі викликали обговорення серед німецьких політиків. "Чи не настав час, щоб ми не тільки поговорили про те, як вести війну, але й подумали про те, як ми можемо заморозити війну і закінчити її пізніше?" – запитав Мютценіх.

Політики з лав коаліції – "вільні демократи" та "Зелені" – різко критикували його слова. Але співголова СДПН Ларс Клінгбайль виступив на захист Мютценіха. Він сказав, що ні Мютценіх, ні канцлер Олаф Шольц, ні СДПН як партія не виступають за заморозку війни, яку проти України веде РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дистанціювався від заяв Мютценіха про заморожування війни в Україні.

Теми: Німеччинадопомога Українівійна
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