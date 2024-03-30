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Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
Віталій Кличко, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко задекларував дохід за 2023 рік у розмірі близько 1 мільйона гривень.

Джерело: декларація Кличка

Деталі: Так, весь дохід мера столиці у 2023 році, згідно з декларацією, становила заробітна плата – 1 003 636 грн (близько 83,6 тисячі гривень на місяць).

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На банківських рахунках Кличко вказав 35 847 доларів, 338 467 гривень і 209 475 гривень, готівкою – 52 200 доларів і 68 300 євро.

Також у декларації йдеться, що в 2023 році Кличко позичив брату Володимиру 2 200 000 євро і 150 000 доларів.

У власності мера Києва перебуває квартира у Києві площею 251,8 кв.м. та будинок відпочинку в селі Лютіж на Київщині площею 785,5 кв. м. Він також користується земельною ділянкою в Лютіжі площею 2500 кв.м. Водночас Кличко зареєстрований у квартирі брата Володимира площею 43,6 кв.м. у Києві.

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Кличко володіє автомобілем Land Rover Discovery 2013 року випуску, мотоциклом Fine custom Puncher 2009 року випуску і причепом Ironhorse Widebody 2013 року випуску. Мер також має право безоплатного користування трьома автомобілями, які орендує його брат: двома Toyota Sequoia 2021 року випуску і Toyota Sequoia 2014 року випуску.

У декларації мера також вказано кілька договорів про поділ майна подружжя від 20 грудня 2023 року.

Теми: Віталій Кличкодекларації
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