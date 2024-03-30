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Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
Виталий Кличко, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал доход за 2023 год в размере около 1 миллиона гривен.

Источник: декларация Кличко

Детали: Так, весь доход мэра столицы в 2023 году, согласно декларации, составляла заработная плата – 1 003 636 грн (около 83,6 тысячи гривен в месяц).

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На банковских счетах Кличко указал 35 847 долларов, 338 467 гривен и 209 475 гривен, наличными – 52 200 долларов и 68 300 евро.

Также в декларации говорится, что в 2023 году Кличко одолжил брату Владимиру 2 200 000 евро и 150 000 долларов.

В собственности мэра Киева находится квартира в Киеве площадью 251,8 кв.м. и дом отдыха в селе Лютеж Киевской области площадью 785,5 кв. м. Он также пользуется земельным участком в Лютеже площадью 2500 кв.м. В то же время Кличко зарегистрирован в квартире брата Владимира площадью 43,6 кв.м. в Киеве.

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Кличко владеет автомобилем Land Rover Discovery 2013 года выпуска, мотоциклом Fine custom Puncher 2009 года выпуска и прицепом Ironhorse Widebody 2013 года выпуска. Мэр также имеет право безвозмездного пользования тремя автомобилями, которые арендует его брат: двумя Toyota Sequoia 2021 года выпуска и Toyota Sequoia 2014 года выпуска.

В декларации мэра также указано несколько договоров о разделе имущества супругов от 20 декабря 2023 года.

Темы: Виталий Кличкодекларации
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