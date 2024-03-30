Шмигаль заробив майже мільйон гривень за рік, його дружина – майже 8 мільйонів

Прем’єрміністр Денис Шмигаль задекларував за 2023 рік майже мільйон гривень доходу, його дружина – 7,8 мільйона.

Джерело: декларація Шмигаля

Деталі: Шмигаль задекларував за 2023 рік 974 845 гривень доходу, який повністю складала заробітна плата.

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Водночас дружина прем’єра Катерина Шмигаль отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в розмірі 7 809 394 гривень. Крім того, вона отримала пенсію за інвалідністю в розмірі 32 600 грн. Донька Дениса Шмигаля Анна отримала за рік 25 000 гривень заробітної плати.

Прем’єр задекларував готівкові кошти в розмірі 140 000 доларів і кошти на рахунках в розмірі 74 756 гривень. Його дружина має 212 000 доларів і 42 000 гривень готівкою, а також 137 013 і 17 733 гривень на рахунках.

Шмигаль володіє земельною ділянкою у селі Хоросниця на Львівщині площею 2 200 кв. м.

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Дружина прем’єра володіє будинком у Львові площею 215,9 кв. м., земельною ділянкою у Львові площею 151 кв. м., гаражем у Львові площею 17,7 кв. м, а також нежитловою будівлею у Львові площею 323,2 кв. м. Крім того, вона є власницею 25% земельної ділянки площею 458 кв. м. у Львові і так само, як і чоловік, земельної ділянки площею 2200 кв.м. у селі Хоросниця на Львівщині.

Крім того, дружина Шмигаля володіє автомобілем Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску. Сам прем’єр автомобіля у власності не має.