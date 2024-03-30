Шмыгаль заработал почти миллион гривен за год, его жена – почти 8 миллионов

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал за 2023 год почти миллион гривен дохода, его жена – 7,8 миллиона.

Источник: декларация Шмыгаля

Детали: Шмыгаль задекларировал за 2023 год 974 845 гривен дохода, который полностью составляла заработная плата.

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В то же время жена премьера Екатерина Шмыгаль получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 7 809 394 гривен. Кроме того, она получила пенсию по инвалидности в размере 32 600 грн. Дочь Дениса Шмыгаля Анна получила за год 25 000 гривен заработной платы.

Премьер задекларировал наличные средства в размере 140 000 долларов и средства на счетах в размере 74 756 гривен. Его жена имеет 212 000 долларов и 42 000 гривен наличными, а также 137 013 и 17 733 гривен на счетах.

Шмыгаль владеет земельным участком в селе Хоросница на Львовщине площадью 2 200 кв. м.

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Жена премьера владеет домом во Львове площадью 215,9 кв. м., земельным участком во Львове площадью 151 кв. м., гаражом во Львове площадью 17,7 кв. м, а также нежилым зданием во Львове площадью 323,2 кв. м. Кроме того, она является владелицей 25% земельного участка площадью 458 кв. м. во Львове и так же, как и муж, земельного участка площадью 2200 кв.м. в селе Хоросница на Львовщине.

Кроме того, жена Шмыгаля владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Сам премьер автомобиля в собственности не имеет.