Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шмыгаль заработал почти миллион гривен за год, его жена – почти 8 миллионов

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 18:31
Шмыгаль заработал почти миллион гривен за год, его жена – почти 8 миллионов
Денис Шмыгаль, фото: Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал за 2023 год почти миллион гривен дохода, его жена – 7,8 миллиона.

Источник: декларация Шмыгаля

Детали: Шмыгаль задекларировал за 2023 год 974 845 гривен дохода, который полностью составляла заработная плата.

Реклама:

В то же время жена премьера Екатерина Шмыгаль получила доход от занятия предпринимательской деятельностью в размере 7 809 394 гривен. Кроме того, она получила пенсию по инвалидности в размере 32 600 грн. Дочь Дениса Шмыгаля Анна получила за год 25 000 гривен заработной платы.

Премьер задекларировал наличные средства в размере 140 000 долларов и средства на счетах в размере 74 756 гривен. Его жена имеет 212 000 долларов и 42 000 гривен наличными, а также 137 013 и 17 733 гривен на счетах.

Шмыгаль владеет земельным участком в селе Хоросница на Львовщине площадью 2 200 кв. м.

ВИДЕО ДНЯ

Жена премьера владеет домом во Львове площадью 215,9 кв. м., земельным участком во Львове площадью 151 кв. м., гаражом во Львове площадью 17,7 кв. м, а также нежилым зданием во Львове площадью 323,2 кв. м. Кроме того, она является владелицей 25% земельного участка площадью 458 кв. м. во Львове и так же, как и муж, земельного участка площадью 2200 кв.м. в селе Хоросница на Львовщине.

Кроме того, жена Шмыгаля владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска. Сам премьер автомобиля в собственности не имеет.

Темы: Шмыгальдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: снижение призывного возраста поможет ВСУ, но оружие Запада будет решающим

44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"

Зеленский пообещал усилить контроль над онлайн-казино

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Все новости...

Читайте УП В Google News

Шмыгаль
Шмыгаль в Польше поговорил с Дудой о мире и оружии для Украины
Туск после переговоров со Шмыгалем: Мы близки к решению проблем 
Шмыгаль прибыл на переговоры в Польшу
Последние новости
10:01
Минобороны РФ заявило, что теракт в Подмосковье поощрил россиян идти воевать в Украину
09:59
Группа ДТЭК потеряла 80% генерирующих мощностей после атак россиян
09:58
В Румынии предлагают разрешить войскам защищать своих граждан за рубежом
09:56
В немецком порту задержали российское судно с ядерным топливом для АЭС США
09:37
фотоВ Донецкой области три человека ранены из-за обстрела РФ 
09:34
Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
09:04
В швейцарских Альпах упал вертолет: 3 погибших, 3 пострадавших
08:31
Блинкен: Саммит НАТО сосредоточится на создании дорожной карты вступления Украины в Альянс
08:12
В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
08:10
Выборы президента в Словакии: опрос дает победу во втором туре кандидату от власти
Все новости...
Реклама: