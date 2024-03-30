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Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 18:50
Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання
ілюстративне фото AFP via Getty Images

У суботу російські війська атакували Херсонщині та Миколаївщину ракетами, в обох областях є влучання.

Джерело: Сили оборони півдня України

Дослівно: "Протягом дня ворог атакував Херсонщину і Миколаївщину різними видами ракет.

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По Херсонщині до півдня вдарив балістикою (імовірно "Іскандер-М") по відкритих територіях. Люди не постраждали.

Також з акваторії Чорного моря тактичною авіацією спрямував керовані авіаційні ракети по інфраструктурних об'єктах Миколаївщини. Одну ракету вдалось знищити. Але уникнути влучання не вдалося, пошкоджено законсервовану будівлю. Головне, що люди не ушкоджені".

Деталі: Сили оборони півдня також повідомили, що, крім керованої авіаційної ракети, протягом дня захисники неба на півдні збили 2 безпілотники – розвідувальний "SuperCam" і ударний "Ланцет".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі Дніпропетровщини вдень 30 березня збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Теми: Миколаївська областьХерсонська областьвійнаракетний удар
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