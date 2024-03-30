Россияне атаковали ракетами Херсонскую и Николаевскую области, есть попадания

В субботу российские войска атаковали Херсонщину и Николаевщину ракетами, в обеих областях есть попадания.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "В течение дня враг атаковал Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет.

Реклама:

По Херсонщине до юга ударил баллистикой (вероятно "Искандер-М") по открытым территориям. Люди не пострадали.

Также из акватории Черного моря тактической авиацией направил управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины. Одну ракету удалось уничтожить. Но избежать попадания не удалось, повреждено законсервированное здание. Главное, что люди не пострадали".

Детали: Силы обороны юга также сообщили, что, кроме управляемой авиационной ракеты, в течение дня защитники неба на юге сбили 2 беспилотника – разведывательный "SuperCam" и ударный "Ланцет".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Днепропетровщины днем 30 марта сбили управляемую авиационную ракету Х-59.