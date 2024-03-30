Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали ракетами Херсонскую и Николаевскую области, есть попадания

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 18:50
Россияне атаковали ракетами Херсонскую и Николаевскую области, есть попадания
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В субботу российские войска атаковали Херсонщину и Николаевщину ракетами, в обеих областях есть попадания.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "В течение дня враг атаковал Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет.

Реклама:

По Херсонщине до юга ударил баллистикой (вероятно "Искандер-М") по открытым территориям. Люди не пострадали.

Также из акватории Черного моря тактической авиацией направил управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины. Одну ракету удалось уничтожить. Но избежать попадания не удалось, повреждено законсервированное здание. Главное, что люди не пострадали".

Детали: Силы обороны юга также сообщили, что, кроме управляемой авиационной ракеты, в течение дня защитники неба на юге сбили 2 беспилотника – разведывательный "SuperCam" и ударный "Ланцет".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Днепропетровщины днем 30 марта сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Темы: Николаевская областьХерсонская областьвойнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
ТЦК сообщил о нападении женщин на их военных в Хмельницкой области
Россияне убили двух человек в Красногоровке, атаковав частный сектор
Возле Днепра сбили российскую Х-59
Новоназначенная и.о. министра финансов рассказала о приоритетах в работе
Последние новости
15:19
Маск опроверг сообщение об отказе Tesla от выпуска бюджетного авто
15:05
Футбол"Черноморец" в большинстве выиграл у Александрии в матче 23 туру УПЛ
14:58
"Готовим ответ": Зеленский пообщался с Сырским, Малюком и Будановым
14:43
фотоВ Тбилиси в результате взрыва в тире погибли два человека
14:29
Британская разведка отчитывается об уменьшении российских потерь в марте
14:22
42°C в начале апреля: Азию всколыхнула беспрецедентная аномальная жара
14:13
Фон дер Ляен начала предвыборную кампанию, пообещав дать отпор "друзьям Путина" из ЕС
13:55
Буданов прогнозирует усиление российского наступления, но и не исключает украинское в 2024 году
13:41
Украина нуждается в усилении ПВО во избежание отключений света летом - Галущенко
13:28
Орбан обрадовался победе Пеллегрини на выборах в Словакии
Все новости...
Реклама: