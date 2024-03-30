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Росіяни зміцнюють кордон у трьох областях – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 19:19
Росіяни зміцнюють кордон у трьох областях – ГУР
ілюстративне фото: загородження в Бєлгородській області, з Telegram Гладкова

За даними української розвідки, росіяни зміцнюють ділянки кордону в Бєлгородській, Курській та Брянській областях.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів "Сибірського батальйону", "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

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Особовий склад угруповань військ РФ "Курск", "Брянск" та "Бєлгород" тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України".

Деталі: В ГУР також повідомили, що противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

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Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Крім того, інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Теми: розвідкаРосіякордон
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