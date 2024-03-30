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Россияне укрепляют границу в трех областях – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 19:19
Россияне укрепляют границу в трех областях – ГУР
иллюстративное фото: заграждение в Белгородской области, из Telegram Гладкова

По данным украинской разведки, россияне укрепляют участки границы в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Мероприятия по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

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Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

Выучку новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины".

Детали: В ГУР также сообщили, что противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на Курщине, Белгородщине и Брянщине, пытается увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

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В частности, в Курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, которая сейчас находится на оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

Темы: разведкаРосcияграница
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