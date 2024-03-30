У Києві й трьох областях оголошували тривогу через балістику з півночі
Субота, 30 березня 2024, 19:34
У Києві та області, а також на Чернігівщині й Сумщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua
Деталі: О 19:13 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
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О 19:22 з’явилося повідомлення про ворожу ракету на Сумщині.
Разом з тим, у Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено повітряну тривогу через "Шахеди".
Оновлено: О 19:32 повітряну тривогу у Києві та області й на Чернігівщині було скасовано.
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