В Киеве и трех областях объявляли тревогу из-за баллистики с севера
Суббота, 30 марта 2024, 19:34
В Киеве и области, а также на Черниговщине и Сумщине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера.
Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua
Детали: В 19:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
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В 19:22 появилось сообщение о вражеской ракете в Сумской области.
Вместе с тем, в Запорожской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов".
Обновлено: В 19:32 воздушная тревога в Киеве и области и на Черниговщине была отменена.
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