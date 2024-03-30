В Киеве и трех областях объявляли тревогу из-за баллистики с севера

карта воздушных тревог по состоянию на 19:29

В Киеве и области, а также на Черниговщине и Сумщине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с севера.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua

Детали: В 19:13 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

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В 19:22 появилось сообщение о вражеской ракете в Сумской области.

Вместе с тем, в Запорожской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога из-за "Шахедов".

Обновлено: В 19:32 воздушная тревога в Киеве и области и на Черниговщине была отменена.