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У низці областей знову запровадили аварійні відключення

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 21:02
У низці областей знову запровадили аварійні відключення
ілюстративне фото Pixabay

У суботу ввечері аварійні відключення електроенергії запроваджені в Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях, на Донеччині застосовуються стабілізаційні відключення.

Джерело: ДТЕК, Сумська, Полтавська ОВА

Деталі: Як повідомляє ДТЕК, через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго".

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Водночас на Донеччині починають застосовуватись стабілізаційні відключення.

У Сумській ОВА повідомили, що у зв’язку з атакою російських військових на енергетику України на території Сумської області за вказівкою НЕК "Укренерго" введені графіки аварійних відключень.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області знову застосовані графіки аварійного відключення електроенергії через дефіцит обсягу генерації.

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Пізніше він написав, що графіки аварійних відключень скасовані.

Що передувало: У суботу вдень Міністерство енергетики повідомило, що аварійні відключення електроенергії скасували у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях, з обмеженнями залишалася Харківщина.

Теми: електроенергія
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