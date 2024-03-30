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В ряде областей снова ввели аварийные отключения

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 21:02
В ряде областей снова ввели аварийные отключения
иллюстративное фото Pixabay

В субботу вечером аварийные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, в Донецкой области применяются стабилизационные отключения.

Источник: ДТЭК, Сумская, Полтавская ОГА

Детали: Как сообщает ДТЭК, из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

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В то же время в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения.

В Сумской ОГА сообщили, что в связи с атакой российских военных на энергетику Украины на территории Сумской области по указанию НЭК "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений.

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщил, что в области снова применены графики аварийного отключения электроэнергии из-за дефицита объема генерации.

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Позже он написал, что графики аварийных отключений отменены.

Что предшествовало: В субботу днем Министерство энергетики сообщило, что аварийные отключения электроэнергии отменили в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, с ограничениями оставалась Харьковщина.

Темы: электроэнергия
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