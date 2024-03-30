Зеленський про удари РФ по енергетиці: Ми дали запити партнерам про ППО і ракети

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна дала всі необхідні сигнали партнерам про потреби України для захисту від російського енергетичного терору.

Джерело: вечірнє звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України.

Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час.

Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова".