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Зеленский об ударах РФ по энергетике: Мы дали запросы партнерам о ПВО и ракетах

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 21:21
Зеленский об ударах РФ по энергетике: Мы дали запросы партнерам о ПВО и ракетах
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина дала все необходимые сигналы партнерам о потребностях Украины для защиты от российского энергетического террора.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Российские террористы сейчас нацелены именно на такие подлые удары – на энергетическое обескровливание Украины.

Мы дали все необходимые сигналы партнерам, все конкретные запросы – каждому, кто обладает нужными системами ПВО, всем, у кого есть необходимые ракеты. Америка, Европа, другие наши партнеры – каждый знает, в чем нуждаемся, каждый знает, насколько это важно именно сейчас помочь нам защититься от этих ударов, именно в это время.

Спасибо тем руководителям государств и правительств, чье лидерство именно сейчас проявляется, кто действительно выполняет наши договоренности и держит слово".

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Темы: ЗеленскийПВОпомощь Украинеэнергетика
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