Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни влучили в район житлової забудови в Харкові, є поранений

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:11
Росіяни влучили в район житлової забудови в Харкові, є поранений
ілюстративне фото УП

Росіяни завдали удару по Харкову, влучили в район житлової забудови в Шевченківському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, 

Пряма мова Терехова: "Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія – держава терорист".

Реклама:

Деталі: Мер повідомив про вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що профільні служби оглядають місце влучання. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше Синєгубов додав, що, за попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

ВІДЕО ДНЯ

"Станом на зараз – без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", – написав він.

Оновлено: О 22:58 Терехов повідомив про поранену людину внаслідок обстрілу.

"Одна поранена людина у нас, внаслідок прильоту по району житлової забудови", - написав він.

Теми: Харків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

Усі новини...
Харків
Сирський: Якщо росіяни знову рушать на Харків, він стане для них фатальним містом
Центр протидії дезінформації: Наступ ворога на Харків наразі неможливий
У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи
Останні новини
20:34
У Палаті представників вважають, що роспропаганда інфікувала Конгрес США
20:08
мапаМайже літо: в Україні у понеділок 23° тепла й без опадів
19:59
футбол"Шахтар" завдяки дублю Бондаренка переграв "Рух" в УПЛ
19:39
Буданов про Taurus: Відмінна зброя, полегшила б нам життя
19:28
Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, 26 атак – зведення Генштабу
19:20
Чат-бот Grok став доступним для усіх преміум-підписників соцмережі X
19:13
Росіяни вдруге за день обстріляли Гуляйполе, поранили подружжя
19:02
Посол США: Росія обстрілює Харківщину, щоб посіяти паніку
18:51
фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка
18:30
велоспортВан дер Пул повторив соло Чміля і виграв “Королеву класик” Париж-Рубе
Усі новини...
Реклама: