Росіяни влучили в район житлової забудови в Харкові, є поранений

Росіяни завдали удару по Харкову, влучили в район житлової забудови в Шевченківському районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram,

Пряма мова Терехова: "Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія – держава терорист".

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Деталі: Мер повідомив про вибиті шибки у будинку поряд з "прильотом".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що профільні служби оглядають місце влучання. Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше Синєгубов додав, що, за попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом.

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"Станом на зараз – без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скління. Профільні служби працюють на місцях", – написав він.

Оновлено: О 22:58 Терехов повідомив про поранену людину внаслідок обстрілу.

"Одна поранена людина у нас, внаслідок прильоту по району житлової забудови", - написав він.