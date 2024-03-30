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Россияне атаковали район жилой застройки в Харькове, есть раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 23:11
Россияне атаковали район жилой застройки в Харькове, есть раненый
иллюстративное фото УП

Россияне нанесли удар по Харькову, попали в район жилой застройки в Шевченковском районе.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковской район. Россия – государство террорист".

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Детали: Мэр сообщил о выбитых стеклах в доме рядом с "прилетом".

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что профильные службы осматривают место попадания. Информация о пострадавших не поступала.

Позже Синегубов добавил, что, по предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом.

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"По состоянию на сейчас - без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления. Профильные службы работают на местах", - написал он.

Обновлено: В 22:58 Терехов сообщил о раненом человеке в результате обстрела.

"Один раненый человек у нас, в результате прилета по району жилой застройки", - написал он.

Темы: Харьков
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