В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства, Рада готує зміни

Кількість випадків домашнього насильства в Україні у 2023 році зросла на 20%, порівняно з попереднім роком, а кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень цього напрямку збільшилась на 80%.

Джерело: МВС України

Деталі: МВС разом з народними депутатами ініціювали зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності для осіб, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі. Це пов'язано із ратифікацією Україною Стамбульської конвенції.

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Повідомляється, що у 2023 році Національна поліція України зареєструвала понад 291 тисячу фактів домашнього насильства. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень збільшилась на 80% (з 1498 до 2701). Окрім того, виявлено на 36% більше адміністративних правопорушень.

При цьому, за прогнозами Аналітичного центру МВС на 2024 рік очікується збільшення кількості адміністративних правопорушень до 21%, а кримінальних до 30%.

Упродовж лише двох місяців 2024 року в Україні зареєстровано на 56% більше кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Динаміка росту серед адміністративних правопорушень менша – на 21% більше, ніж у 2023 році.

ВІДЕО ДНЯ

Ініційованим МВС та парламентарями законопроєктом №8329 пропонується посилити відповідальність за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі.

Проєкт закону було ухвалено за основу Верховною Радою 22 листопада 2023 року. Незабаром документ винесуть на розгляд для ухвалення в цілому, анонсували в МВС.

Що передувало: 20 червня 2022 року Верховна Рада прийняла закон "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (Стамбульської конвенції). Відповідно до нього Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до положень Конвенції. Зокрема, це стосується і належного розслідування фактів насильства та притягнення кривдників до відповідальності.