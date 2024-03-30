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В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия, Рада готовит изменения

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 22:16
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия, Рада готовит изменения
иллюстративное фото Getty Images

Количество случаев домашнего насилия в Украине в 2023 году выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом, а количество зарегистрированных уголовных правонарушений этого направления увеличилось на 80%.

Источник: МВД Украины

Детали: МВД вместе с народными депутатами инициировали изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола. Это связано с ратификацией Украиной Стамбульской конвенции.

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Сообщается, что в 2023 году Национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 тысячи фактов домашнего насилия. Это на 20% больше, чем в 2022 году. Количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80% (с 1498 до 2701). Кроме того, выявлено на 36% больше административных правонарушений.

При этом, по прогнозам Аналитического центра МВД на 2024 год ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.

В течение только двух месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Динамика роста среди административных правонарушений меньше – на 21% больше, чем в 2023 году.

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Инициированным МВД и парламентариями законопроектом №8329 предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Проект закона был принят за основу Верховной Радой 22 ноября 2023 года. Вскоре документ вынесут на рассмотрение для принятия в целом, анонсировали в МВД.

Что предшествовало: 20 июня 2022 года Верховная Рада приняла закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульской конвенции). Согласно ему, Украина взяла на себя ряд обязательств по приведению своих нормативно-правовых актов в соответствие с положениями Конвенции. В частности, это касается и надлежащего расследования фактов насилия и привлечения обидчиков к ответственности.

Темы: МВДВерховная Радакриминал
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