На Херсонщині росіяни поранили медсестру і чоловіка
Субота, 30 березня 2024, 23:06
Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу поранено двоє місцевих мешканців.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "30 березня окупанти вкотре обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів.
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Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.
Ввечері окупанти обстріляли Станіслав. Один із снарядів влучив поблизу приватного будинку, постраждав місцевий житель".