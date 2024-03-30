Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині росіяни поранили медсестру і чоловіка

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:06
На Херсонщині росіяни поранили медсестру і чоловіка
наслідки обстрілу Херсонщини, фото прокуратури

Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу поранено двоє місцевих мешканців.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "30 березня окупанти вкотре обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

Реклама:

Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.

Ввечері окупанти обстріляли Станіслав. Один із снарядів влучив поблизу приватного будинку,  постраждав місцевий житель".

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist: Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя

Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, "Петріотам" місце в Україні

фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання
На Херсонщині та Донеччині є загиблі й поранені серед цивільних через атаки РФ
На Херсонщині друга людина за день підірвалась на ворожій міні
Останні новини
23:08
У МАГАТЕ заявили про 3 влучання в захисну оболонку реактора ЗАЕС
22:33
На Харківщині можуть розширити обов’язкову евакуацію
22:09
Біля Кривого Рогу збили ворожу ракету
21:58
На Донеччині росіяни вбили двох людей, ще одну поранили
21:37
The Economist: Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя
21:13
Зеленський закликав боротися за увагу до України: Конфлікти ширяться світом не без допомоги РФ
21:05
Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років пробилася на чемпіонат Європи
21:00
Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, "Петріотам" місце в Україні
20:49
ГУР про вибух безпілотника на ЗАЕС: Імітаційні удари РФ – постійна практика
20:38
доповненоБіля Кринок окупанти розстріляли українських полонених – Офіс генпрокурора
Усі новини...
Реклама: