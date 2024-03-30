На Херсонщині росіяни поранили медсестру і чоловіка

Внаслідок обстрілів Херсонщини у суботу поранено двоє місцевих мешканців.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "30 березня окупанти вкотре обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів.

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Близько 10:15 збройні сили РФ скинули вибухівку з дрона у Бериславі. Від вибуху поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.

Ввечері окупанти обстріляли Станіслав. Один із снарядів влучив поблизу приватного будинку, постраждав місцевий житель".