На Херсонщине россияне ранили медсестру и мужчину

В результате обстрелов Херсонщины в субботу ранены двое местных жителей.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "30 марта оккупанты в очередной раз обстреливали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов.

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Около 10:15 вооруженные силы РФ сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе. От взрыва ранения получила медсестра, которая шла по улице.

Вечером оккупанты обстреляли Станислав. Один из снарядов попал вблизи частного дома, пострадал местный житель".