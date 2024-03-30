Росіяни атакували Україну "Шахедами"

У суботу ввечері російські війська атакували Україну кількома хвилями "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Перші повідомлення про "Шахеди" з’явилися близько 18:30.

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О 19:51 Повітряні сили повідомили про БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук, а близько 21:00 – про БПЛА на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на захід.

Тривогу через "Шахеди" оголошували також на Київщині.

Станом на 23:07 "Шахеди" рухалися вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини.

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Водночас приблизно в той самий час з’явилися повідомлення про "Шахеди" з Чорного моря на Одещину та Миколаївщину.

О 23:12 Повітряні сили повідомили про ще одну групу "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлено: Після опівночі 31 березня ПС оголосили відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА.