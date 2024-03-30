Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Україну "Шахедами"

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:18
Росіяни атакували Україну Шахедами
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері російські війська атакували Україну кількома хвилями "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Перші повідомлення про "Шахеди" з’явилися близько 18:30.

Реклама:

О 19:51 Повітряні сили повідомили про БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину курсом на Кременчук, а близько 21:00 – про БПЛА на межі Полтавської та Черкаської областей курсом на захід.

Тривогу через "Шахеди" оголошували також на Київщині.

Станом на 23:07 "Шахеди" рухалися вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас приблизно в той самий час з’явилися повідомлення про "Шахеди" з Чорного моря на Одещину та Миколаївщину.

О 23:12 Повітряні сили повідомили про ще одну групу "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлено: Після опівночі 31 березня ПС оголосили відбій ракетної небезпеки та загрози ударних БпЛА.

Теми: безпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist: Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя

Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, "Петріотам" місце в Україні

фотоТЦК Одещини проводить перевірку після повідомлень про викрадення підлітка

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Усі новини...
безпілотники
Росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт біля Полтави
Повітряні сили цієї ночі знищили 9 з 12 ворожих безпілотників. Чотири ракети збити не вдалося
В Одесі під час атаки безпілотників працювала ППО. Зникло світло та вода
Останні новини
23:08
У МАГАТЕ заявили про 3 влучання в захисну оболонку реактора ЗАЕС
22:33
На Харківщині можуть розширити обов’язкову евакуацію
22:09
Біля Кривого Рогу збили ворожу ракету
21:58
На Донеччині росіяни вбили двох людей, ще одну поранили
21:37
The Economist: Росія хоче перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для життя
21:13
Зеленський закликав боротися за увагу до України: Конфлікти ширяться світом не без допомоги РФ
21:05
Жіноча збірна України з гандболу вперше за 10 років пробилася на чемпіонат Європи
21:00
Зеленський: Шукаємо можливість захисту неба для Харкова, "Петріотам" місце в Україні
20:49
ГУР про вибух безпілотника на ЗАЕС: Імітаційні удари РФ – постійна практика
20:38
доповненоБіля Кринок окупанти розстріляли українських полонених – Офіс генпрокурора
Усі новини...
Реклама: