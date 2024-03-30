Россияне атаковали Украину "Шахедами"

В субботу вечером российские войска атаковали Украину несколькими волнами "Шахедов".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Первые сообщения о "Шахедах" появились около 18:30.

Реклама:

В 19:51 Воздушные силы сообщили о БПЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кременчуг, а около 21:00 – о БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на запад.

Тревогу из-за "Шахедов" объявляли также на Киевщине.

По состоянию на 23:07 "Шахеды" двигались вдоль границы Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельницкой области.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время примерно в то же время появились сообщения о "Шахедах" из Черного моря в Одесскую и Николаевскую области.

В 23:12 Воздушные силы сообщили о еще одной группе "Шахедов" с Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено: После полуночи 31 марта ПС объявили отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА.