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Россияне атаковали Украину "Шахедами"

Катерина ТищенкоСуббота, 30 марта 2024, 23:18
Россияне атаковали Украину Шахедами
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские войска атаковали Украину несколькими волнами "Шахедов".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Первые сообщения о "Шахедах" появились около 18:30.

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В 19:51 Воздушные силы сообщили о БПЛА с Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кременчуг, а около 21:00 – о БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей курсом на запад.

Тревогу из-за "Шахедов" объявляли также на Киевщине.

По состоянию на 23:07 "Шахеды" двигались вдоль границы Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельницкой области.

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В то же время примерно в то же время появились сообщения о "Шахедах" из Черного моря в Одесскую и Николаевскую области.

В 23:12 Воздушные силы сообщили о еще одной группе "Шахедов" с Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено: После полуночи 31 марта ПС объявили отбой ракетной опасности и угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотники
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