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На Київщині встановили 10 тисяч бетонних пірамід для захисту – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:39
На Київщині встановили 10 тисяч бетонних пірамід для захисту – ОВА
фортифікації на Київщині, фото з Facebook Руслана Кравченка

На Київщині нарощують облаштування фортифікаційних споруд, зокрема вже встановили майже 10 тисяч бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова: "Київщина продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд…

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Фортифікації, які будуємо, передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлюємо загороджувальні рубежі – "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тис. бетонних пірамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні на день, всі необхідні матеріали та техніка є.

З військовими комунікуємо постійно, щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом. Мобілізуємо всі сили і ресурси для виконання поставлених завдань".

Деталі: Кравченко також опублікував фото фортифікацій на Київщині.

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Теми: Київська областьвійна
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