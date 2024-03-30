На Киевщине установили 10 тысяч бетонных пирамид для защиты – ОВА

На Киевщине наращивают обустройство фортификационных сооружений, в частности уже установили почти 10 тысяч бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь: "Киевщина продолжает наращивать работы по обустройству фортификационных сооружений...

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Фортификации, которые строим, предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаем заградительные рубежи – "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть.

С военными коммуницируем постоянно, чтобы построить эффективные сооружения с надежной защитой. Мобилизуем все силы и ресурсы для выполнения поставленных задач".

Детали: Кравченко также опубликовал фото фортификаций в Киевской области.