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Маск заявив, що Росія може дійти до Дніпра й захопити Одесу

Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 23:57
Маск заявив, що Росія може дійти до Дніпра й захопити Одесу
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск, відомий скандальними заявами щодо війни в Україні, висловив думку, що Росія може "дійти до Дніпра" й захопити Одесу.

Джерело: Маск у своїй соцмережі Х

Деталі: Маск заявив, що для України було трагічною втратою життів атакувати російську "більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильнішу артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі". На його думку, "це міг передбачити будь-який дурень". Він нагадав, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону.

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Пряма мова Маска: "У Росії немає шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на заході буде надзвичайним, але Росія, безумовно, отримає більше землі, ніж вона має сьогодні.

Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде.

Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні – це, на мою думку, справжнє питання, яке залишається відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться".

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Більше деталей: Водночас Маск у своєму дописі не закликав країни Заходу збільшити допомогу Україні, щоб його прогнози не справдилися.

Що передувало: Власник SpaceX Ілон Маск підтвердив, що через його рішення щодо роботи Starlink зірвалася українська операція біля узбережжя окупованого Криму. Після розголосу питанням зацікавився комітет Сенату США.

Нещодавно стало відомо про випадки використання супуникового зв’язку Starlink російськими військовими на окупованих територіях України, термінали вочевидь були придбані через треті країни.  

Демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска, аби перевірити, чи вжила вона заходів для недопущення використання свого супутникового інтернет-сервісу Starlink Росією у війні проти України.

Теми: Ілон МасквійнапереговориОдеса
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