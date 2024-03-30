Маск заявил, что Россия может дойти до Днепра и захватить Одессу

Американский миллиардер Илон Маск, известный скандальными заявлениями относительно войны в Украине, высказал мнение, что Россия может "дойти до Днепра" и захватить Одессу.

Источник: Маск в своей соцсети Х

Детали: Маск заявил, что для Украины было трагической потерей жизней атаковать российскую "большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, когда Украина не имела преимущества в бронетехнике или в воздухе". По его мнению, "это мог предвидеть любой дурак". Он напомнил, что год назад рекомендовал Украине направить все ресурсы на оборону.

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Прямая речь Маска: "У России нет шансов захватить всю Украину, поскольку местное сопротивление на западе будет чрезвычайным, но Россия, безусловно, получит больше земли, чем она имеет сегодня.

Чем дольше продлится война, тем больше территории захватит Россия, пока не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падет.

Потеряет ли Украина весь выход к Черному морю или нет – это, по моему мнению, настоящий вопрос, который остается открытым. Я рекомендую урегулировать этот вопрос путем переговоров до того, как это произойдет".

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Больше деталей: В то же время Маск в своем посте не призвал страны Запада увеличить помощь Украине, чтобы его прогнозы не оправдались.

Что предшествовало: Владелец SpaceX Илон Маск подтвердил, что из-за его решения относительно работы Starlink сорвалась украинская операция у побережья оккупированного Крыма. После огласки вопросом заинтересовался комитет Сената США.

Недавно стало известно о случаях использования спутниковой связи Starlink российскими военными на оккупированных территориях Украины, терминалы явно были приобретены через третьи страны.

Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска, чтобы проверить, приняла ли она меры для недопущения использования своего спутникового интернет-сервиса Starlink Россией в войне против Украины.