Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації

У ніч проти 31 березня Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході.

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Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!"

Оновлено: Згодом ПС повідомили, що активність ворожої тактичної авіації спостерігається і на півдні.

О 2:02 були оголошені відбої тривог в областях, де спостерігалася активність ворожої тактичної авіації.

ВІДЕО ДНЯ

О 2:36 Повітряні сили знову повідомили про активність ворожої тактичної авіації на сході.

О 4:52 ПС повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північному сході.