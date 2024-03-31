Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 00:42
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В ночь на 31 марта Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.

Реклама:

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"

Обновлено: Позже ВС сообщили, что активность вражеской тактической авиации наблюдается и на юге.

В 2:02 были объявлены отбои тревог в областях, где наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

ВИДЕО ДНЯ

В 2:36 Воздушные силы снова сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

В 4:52 ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории

фото, видеоВ Орске прорвало вторую дамбу: остановлена работа местного НПЗ, введен режим ЧС

Ночью ПВО уничтожила все 17 вражеских "Шахедов", которыми россияне атаковали Украину – Генштаб

Выборы в Словакии выиграл пророссийский кандидат

Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

обновленоПовестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Все новости...
воздушная тревога
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались звуки взрывов – СМИ
В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве и трех областях объявляли тревогу из-за баллистики с севера
Последние новости
17:35
WP описывает "мирный план" Трампа: Заставить Украину отдать территории
17:13
Российская компания, несмотря на отрицания, поставляет военным микрочипы – "Голос Америки"
16:55
фотоПоследствия ударов по Харькову: 5 пострадавших, повреждены 13 домов и учебные заведения
16:48
Ученые рассказали о рекордном скачке температуры в Антарктиде: его зафиксировали в 2022-м году
16:42
Глава МИД Британии предупредил Израиль, что его поддержка не безусловна
16:36
Буданов поддерживает идею Папы об обмене "всех на всех": Осталось убедить Россию
16:16
Международные партнеры выделили более $700 млн на гуманитарное разминирование Украины
16:08
фотоСырский и Умеров посмотрели новые разработки: Враги почувствуют
15:57
В Ейске дроны ГУР поразили четыре Су-30 и самолет-амфибию - источник
15:49
Польская инспекция забраковала 10 тонн мороженого из Украины
Все новости...
Реклама: