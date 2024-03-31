Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации
Воскресенье, 31 марта 2024, 00:42
В ночь на 31 марта Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.
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Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"
Обновлено: Позже ВС сообщили, что активность вражеской тактической авиации наблюдается и на юге.
В 2:02 были объявлены отбои тревог в областях, где наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
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В 2:36 Воздушные силы снова сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.
В 4:52 ВС сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.