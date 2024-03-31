Байден виграв праймеріз у Північній Дакоті
Неділя, 31 березня 2024, 01:48
Президент Джо Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, отримавши підтримку понад 90% виборців.
Джерело: The Associated Press, North Dakota Monitor
Деталі: Видання зазначає, що партія штату в суботу оголосила результати праймеріз, які проводилися переважно поштою.
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Бюлетені, в яких було вісім прізвищ, почали розповсюджувати в лютому.
За інформацією North Dakota Monitor, Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 92% голосів.
АР також повідомляє, що колишній президент США Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті 4 березня. Він одержав голоси всіх 29 делегатів.
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