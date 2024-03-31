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Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 01:48
Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент Джо Байден победил на президентских праймериз Демократической партии в Северной Дакоте, получив поддержку более 90% избирателей.

Источник: The Associated Press, North Dakota Monitor

Детали: Издание отмечает, что партия штата в субботу объявила результаты праймериз, которые проводились преимущественно по почте.

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Бюллетени, в которых было восемь фамилий, начали распространять в феврале.

По информации North Dakota Monitor, Байден победил на президентских праймериз Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 92% голосов.

АР также сообщает, что бывший президент США Дональд Трамп победил в праймериз Республиканской партии в Северной Дакоте 4 марта. Он получил голоса всех 29 делегатов.

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Темы: СШАвиборыБайден
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