Байден выиграл праймериз в Северной Дакоте
Воскресенье, 31 марта 2024, 01:48
Президент Джо Байден победил на президентских праймериз Демократической партии в Северной Дакоте, получив поддержку более 90% избирателей.
Источник: The Associated Press, North Dakota Monitor
Детали: Издание отмечает, что партия штата в субботу объявила результаты праймериз, которые проводились преимущественно по почте.
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Бюллетени, в которых было восемь фамилий, начали распространять в феврале.
По информации North Dakota Monitor, Байден победил на президентских праймериз Демократической партии в Северной Дакоте, набрав более 92% голосов.
АР также сообщает, что бывший президент США Дональд Трамп победил в праймериз Республиканской партии в Северной Дакоте 4 марта. Он получил голоса всех 29 делегатов.
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