По всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках
На світанку 31 березня Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет ворожими Ту-95мс, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно: "Ворожі Ту-95мс в районі пускових рубежів. Є загроза пусків ракет.
Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".
4:28: "Пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській обл., РФ".
Деталі: О 4:32 повітряна тривога охопила всю територію України, крім західних областей.
4:53 Дослівно ПС: "Ракети з Курської обл., РФ, на Сумщину! Курс - західний".
4:56: "Ракети на Чернігівщині, курс на Київ!"
4:59: "Чергова група ракет з Курської обл., РФ, на Сумщину! Курс - західний".
Деталі: О 5:01 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
5:03: Дослівно ПС: "Ракети на Чернігівщині, курсом на Ніжин".
5:05: "Ракети на Київ!"
5:12: "Група ракет на півночі Київщини, напрямок руху - західний".
5:19: "Ракети на півночі Київщини та Житомирщини! Курс - західний".
5:25: "Ракети на Житомир".
5:26: " Інша група ракет на Рівне".
5:34: "Курсом на Луцьк!
Інша група - у напрямку Тернопільщини".
5:45: "Ракети у напрямку Львова з північного сходу!
Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ".
5:53: "Ще ракети у напрямку Львова з півночі".
5:59: "Ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня".
Оновлено: О 6:26 почали оголошувати відбої повітряних тривог по областях.
О 6:38 Повітряні сили оголосили відбій ракетної загрози по всій Україні.