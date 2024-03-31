По всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках

На світанку 31 березня Повітряні сили повідомили про загрозу пусків ракет ворожими Ту-95мс, по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно: "Ворожі Ту-95мс в районі пускових рубежів. Є загроза пусків ракет.

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4:28: "Пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській обл., РФ".

Деталі: О 4:32 повітряна тривога охопила всю територію України, крім західних областей.

ВІДЕО ДНЯ

4:53 Дослівно ПС: "Ракети з Курської обл., РФ, на Сумщину! Курс - західний".

4:56: "Ракети на Чернігівщині, курс на Київ!"

4:59: "Чергова група ракет з Курської обл., РФ, на Сумщину! Курс - західний".

Деталі: О 5:01 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

5:03: Дослівно ПС: "Ракети на Чернігівщині, курсом на Ніжин".

5:05: "Ракети на Київ!"

5:12: "Група ракет на півночі Київщини, напрямок руху - західний".

5:19: "Ракети на півночі Київщини та Житомирщини! Курс - західний".

5:25: "Ракети на Житомир".

5:26: " Інша група ракет на Рівне".

5:34: "Курсом на Луцьк!

Інша група - у напрямку Тернопільщини".

5:45: "Ракети у напрямку Львова з північного сходу!

Група ракет на Тернопільщині, курсом на Івано-Франківськ".

5:53: "Ще ракети у напрямку Львова з півночі".

5:59: "Ракети у напрямку Стрия з півночі та півдня".

Оновлено: О 6:26 почали оголошувати відбої повітряних тривог по областях.

О 6:38 Повітряні сили оголосили відбій ракетної загрози по всій Україні.