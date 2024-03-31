По всей Украине объявляли воздушную тревогу, ракеты летели в нескольких направлениях
На рассвете 31 марта Воздушные силы сообщили об угрозе пусков ракет вражескими Ту-95мс, по всей Украине объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Вражеские Ту-95мс в районе пусковых рубежей. Есть угроза пусков ракет.
Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".
4:28: "Пуски ракет с Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской обл., РФ".
Детали: В 4:32 воздушная тревога охватила всю территорию Украины, кроме западных областей.
4:53 Дословно ВС: "Ракеты из Курской обл., РФ, на Сумщину! Курс - западный".
4:56: "Ракеты на Черниговщине, курс на Киев!"
4:59: "Очередная группа ракет из Курской обл., РФ, на Сумщину! Курс - западный".
Детали: В 5:01 по всей Украине объявили воздушную тревогу.
5:03: Дословно ВС: "Ракеты на Черниговщине, курсом на Нежин".
5:05: "Ракеты на Киев!"
5:12: "Группа ракет на севере Киевской области, направление движения - западное".
5:19: "Ракеты на севере Киевской и Житомирской областей! Курс - западный".
5:25: "Ракеты на Житомир".
5:26: "Другая группа ракет на Ровно".
5:34: "Курсом на Луцк!
Другая группа - в направлении Тернопольщины"
5:45: "Ракеты в направлении Львова с северо-востока!
Группа ракет на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковск".
5:53: "Еще ракеты в направлении Львова с севера".
5:59: "Ракеты в направлении Стрыя с севера и юга".
Обновлено: В 6:26 начали объявлять отбои воздушных тревог по областям.
В 6:38 Воздушные силы объявили отбой ракетной угрозы по всей Украине.