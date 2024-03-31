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По всей Украине объявляли воздушную тревогу, ракеты летели в нескольких направлениях

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 02:22
По всей Украине объявляли воздушную тревогу, ракеты летели в нескольких направлениях
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

На рассвете 31 марта Воздушные силы сообщили об угрозе пусков ракет вражескими Ту-95мс, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно: "Вражеские Ту-95мс в районе пусковых рубежей. Есть угроза пусков ракет.

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Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

4:28: "Пуски ракет с Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской обл., РФ".

Детали: В 4:32 воздушная тревога охватила всю территорию Украины, кроме западных областей.

ВИДЕО ДНЯ

4:53 Дословно ВС: "Ракеты из Курской обл., РФ, на Сумщину! Курс - западный".

4:56: "Ракеты на Черниговщине, курс на Киев!"

4:59: "Очередная группа ракет из Курской обл., РФ, на Сумщину! Курс - западный".

Детали: В 5:01 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

5:03: Дословно ВС: "Ракеты на Черниговщине, курсом на Нежин".

5:05: "Ракеты на Киев!"

5:12: "Группа ракет на севере Киевской области, направление движения - западное".

5:19: "Ракеты на севере Киевской и Житомирской областей! Курс - западный".

5:25: "Ракеты на Житомир".

5:26: "Другая группа ракет на Ровно".

5:34: "Курсом на Луцк!

Другая группа - в направлении Тернопольщины"

5:45: "Ракеты в направлении Львова с северо-востока!

Группа ракет на Тернопольщине, курсом на Ивано-Франковск".

5:53: "Еще ракеты в направлении Львова с севера".

5:59: "Ракеты в направлении Стрыя с севера и юга".

Обновлено: В 6:26 начали объявлять отбои воздушных тревог по областям.

В 6:38 Воздушные силы объявили отбой ракетной угрозы по всей Украине.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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