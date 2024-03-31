Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників – ISW
За даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), росіяни посилюють захист для протидії українським безпілотникам, але навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті вказують на те, що, за повідомленнями, російські військові формують мобільні вогневі групи для протидії загрозам ударів українських безпілотників.
Але, припускають аналітики, найближчим часом їм буде складно розгорнути ці групи в необхідному масштабі.
В огляді нагадують, що російське видання "Известия" повідомило з посиланням на військові джерела, що військові РФ формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками, і оснастять ці групи тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.
"Известия" не повідомили, де російські військові мають намір розгорнути мобільні вогневі групи, а також про їхній склад і ешелонування.
Американські фахівці зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії, і неясно, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники.
Опис російських мобільних вогневих груп в "Известиях" схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних атак безпілотників типу "Шахед-136/131".
"Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", – зазначають у звіті аналітики.
При цьому вони припускають, що російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників, а російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах Росії.
Експерти ISW додають: масове розгортання мобільних вогневих груп на заході Росії може створити подібні проблеми для російських військ, оскільки військові РФ можуть бути не в змозі забезпечити достатню кількість таких груп у потрібному масштабі.
Ключові висновки ISW за 30 березня:
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що затримки з наданням американської безпекової допомоги змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою і продовжують загрожувати обороноздатності України.
- Російські ракетні удари зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій у Харківській області 22 березня, оскільки постійні затримки з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США послаблюють систему протиповітряної оборони України та збільшують здатність Росії завдати значної шкоди українській енергосистемі.
- Російські війська демонструють технологічну і тактичну адаптацію і все частіше використовують безпілотні літальні апарати лінії фронту в Донецькій області.
- За повідомленнями, російські військові формують мобільні вогневі групи для протидії загрозам ударів українських безпілотників, але, ймовірно, найближчим часом їм буде складно розгорнути ці групи в необхідному масштабі.
- Російська влада продовжує посилювати правовий тиск на мігрантів після нападу на "Крокус Сіті Холл", що спонукає як російську владу до збільшення кількості депортацій, так і мігрантів до добровільного виїзду з Росії.
- Позиційні бої тривали по всій території фронту 30 березня.
- Російські мобілізовані військовослужбовці продовжують зазнавати значних втрат під час бойових дій в Україні.