Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників – ISW

За даними фахівців Інституту вивчення війни (ISW), росіяни посилюють захист для протидії українським безпілотникам, але навряд чи їм вдасться розгорнути мобільні вогневі групи в необхідному масштабі.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті вказують на те, що, за повідомленнями, російські військові формують мобільні вогневі групи для протидії загрозам ударів українських безпілотників.

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Але, припускають аналітики, найближчим часом їм буде складно розгорнути ці групи в необхідному масштабі.

В огляді нагадують, що російське видання "Известия" повідомило з посиланням на військові джерела, що військові РФ формують мобільні вогневі групи у складі невизначених загальновійськових армій, а також армій ВПС і ППО для боротьби з безпілотниками, і оснастять ці групи тепловізорами, системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і кулеметами, встановленими на пікапах.

"Известия" не повідомили, де російські військові мають намір розгорнути мобільні вогневі групи, а також про їхній склад і ешелонування.

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Американські фахівці зазначають, що російські військові, зокрема, стикаються із загрозою українських безпілотників як на території окупованої України, так і в Росії на нафтопереробних заводах та інших об'єктах критичної інфраструктури, що підтримують військові зусилля Росії, і неясно, чи зможуть ці мобільні групи захистити територію, на яку націлені українські безпілотники.

Опис російських мобільних вогневих груп в "Известиях" схожий на українські тактичні мобільні вогневі групи, які українські військові почали широко розгортати навесні 2023 року для захисту від регулярних атак безпілотників типу "Шахед-136/131".

"Українські сили вже давно завдають ударів з безпілотників по російських цілях в окупованій Україні, і рішення російського військового командування сформувати мобільні вогневі групи, ймовірно, є відповіддю на нещодавню інтенсифікацію ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах у лютому та березні", – зазначають у звіті аналітики.

При цьому вони припускають, що російські війська мають труднощі з належним розгортанням систем ППО ближнього радіусу дії вздовж очікуваних векторів польотів українських безпілотників, а російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах Росії.

Експерти ISW додають: масове розгортання мобільних вогневих груп на заході Росії може створити подібні проблеми для російських військ, оскільки військові РФ можуть бути не в змозі забезпечити достатню кількість таких груп у потрібному масштабі.

Ключові висновки ISW за 30 березня: