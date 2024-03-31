Россия не может должным образом защититься от атак украинских беспилотников – ISW

По данным специалистов Института изучения войны (ISW), россияне усиливают защиту для противодействия украинским беспилотникам, но вряд ли им удастся развернуть мобильные огневые группы в необходимом масштабе.

Источник: ISW

Детали: В отчете указывают на то, что, по сообщениям, российские военные формируют мобильные огневые группы для противодействия угрозам ударов украинских беспилотников.

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Но, предполагают аналитики, в ближайшее время им будет сложно развернуть эти группы в необходимом масштабе.

В обзоре напоминают, что российское издание "Известия" сообщило со ссылкой на военные источники, что военные РФ формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками, и оснастят эти группы тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

"Известия" не сообщили, где российские военные намерены развернуть мобильные огневые группы, а также об их составе и эшелонировании.

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Американские специалисты отмечают, что российские военные, в частности, сталкиваются с угрозой украинских беспилотников как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, поддерживающих военные усилия России, и неясно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, на которую нацелены украинские беспилотники.

Описание российских мобильных огневых групп в "Известиях" похоже на украинские тактические мобильные огневые группы, которые украинские военные начали широко разворачивать весной 2023 года для защиты от регулярных атак беспилотников типа "Шахед-136/131".

"Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной Украине, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю интенсификацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте", - отмечают в отчете аналитики.

При этом они предполагают, что российские войска испытывают трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников, а российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах России.

Эксперты ISW добавляют: массовое развертывание мобильных огневых групп на западе России может создать подобные проблемы для российских войск, поскольку военные РФ могут быть не в состоянии обеспечить достаточное количество таких групп в нужном масштабе.

Ключевые выводы ISW за 30 марта: