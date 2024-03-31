Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракет

Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але "все ще функціональних" бронемашин VAB, а також ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T в межах нового пакета допомоги.

Джерело: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю газеті La Tribune, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, щоб утримувати настільки велику лінію фронту.

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"Це старе обладнання, яке все ще функціонує, і воно буде безпосередньо корисним для України, якщо його передати у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні на 2024 і початок 2025 року", – додав Лекорню.

Бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюються у французькій армії на бронетранспортери нового покоління Griffon.

Також у відповідь на прохання України посилити протиповітряну оборону Франція передасть ракети Aster 30 до зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

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Також Франція "у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх українцям уже цього літа", додав Лекорню.

У вівторок Лекорню заявляв, що Франція незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.

Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.