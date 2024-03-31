Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракет

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 31 березня 2024, 13:14
Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракет
фото: tank-afv

Франція планує передати Україні сотні одиниць старих, але "все ще функціональних" бронемашин VAB, а також ракети для систем протиповітряної оборони SAMP/T в межах нового пакета допомоги.

Джерело: міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю газеті La Tribune, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, такі бронетранспортери потрібні для мобільності українських військ, щоб утримувати настільки велику лінію фронту.

Реклама:

"Це старе обладнання, яке все ще функціонує, і воно буде безпосередньо корисним для України, якщо його передати у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні на 2024 і початок 2025 року", – додав Лекорню.

Бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюються у французькій армії на бронетранспортери нового покоління Griffon.

Також у відповідь на прохання України посилити протиповітряну оборону Франція передасть ракети Aster 30 до зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

ВІДЕО ДНЯ

Також Франція "у дуже стислі терміни розробляє дистанційно керовані боєприпаси, щоб поставити їх українцям уже цього літа", додав Лекорню.

У вівторок Лекорню заявляв, що Франція незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах.

Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках. 

Теми: Франціязброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Франція
Російським та білоруським спортсменам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – мер
Умєров обговорив можливість інвестицій у ВПК Франції
Польські ЗМІ: Туск переконав Макрона змінити умови імпорту не на користь України 
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: