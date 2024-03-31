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Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракет

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 13:14
Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники и ракет
фото: tank-afv

Франция планирует передать Украине сотни единиц старых, но "все еще функциональных" бронемашин VAB, а также ракеты для систем противовоздушной обороны SAMP/T в рамках нового пакета помощи.

Источник: министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете La Tribune, "Европейская правда"

Детали: По его словам, такие бронетранспортеры нужны для мобильности украинских войск, чтобы удерживать столь большую линию фронта.

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"Это старое оборудование, которое все еще функционирует, и оно будет непосредственно полезным для Украины, если его передать в больших количествах. Мы можем говорить о сотнях на 2024 и начало 2025 года", – добавил Лекорню.

Бронетранспортеры VAB, которым более 40 лет, заменяются во французской армии на бронетранспортеры нового поколения Griffon.

Также в ответ на просьбу Украины усилить противовоздушную оборону Франция передаст ракеты Aster 30 к зенитно-ракетным комплексам SAMP/T.

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Также Франция "в очень сжатые сроки разрабатывает дистанционно управляемые боеприпасы, чтобы поставить их украинцам уже этим летом", добавил Лекорню.

Во вторник Лекорню заявлял, что Франция вскоре сможет поставить Киеву 78 самоходных гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в боеприпасах.

Перед этим Лекорню говорил также о планах привлечь к сотрудничеству с украинским ОПК французскую компанию Delair, которая специализируется на беспилотниках.

Темы: Францияоружиепомощь Украине
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