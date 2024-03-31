У Києві й низці регіонів оголошували тривогу через балістику

У столиці та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння, повідомлялося про пуски ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua

Деталі: О 16:12 тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській областях. Згодом – у Черкаській і Кіровоградській.

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О 16:35 тривогу було оголошено також у Києві та області.

Тоді ж Повітряні сили повідомили про ракету в Кіровоградській області, згодом – про небезпеку для Дніпра.

О 16:42 Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Кривого Рогу.

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О 17:19 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння для всіх областей.

Після цього Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Миргорода й оголосили ракетну небезпеку в Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях.

О 17:53 у Києві та низці областей оголосили нову масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

О 18:20 тривогу було скасовано.