В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу из-за баллистики

карта воздушных тревог по состоянию на 16:44

В столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения, сообщалось о пусках ракет.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua

Детали: В 16:12 тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях. Впоследствии – в Черкасской и Кировоградской.

Реклама:

В 16:35 тревога была объявлена также в Киеве и области.

Тогда же Воздушные силы сообщили о ракете в Кировоградской области, впоследствии – об опасности для Днепра.

В 16:42 Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога.

ВИДЕО ДНЯ

В 17:19 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения для всех областей.

После этого Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Миргорода и объявили ракетную опасность в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.

В 17:53 в Киеве и ряде областей объявили новую масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.

В 18:20 тревога была отменена.