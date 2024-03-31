В Киеве и ряде регионов объявляли тревогу из-за баллистики
В столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения, сообщалось о пусках ракет.
Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua
Детали: В 16:12 тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Николаевской областях. Впоследствии – в Черкасской и Кировоградской.
В 16:35 тревога была объявлена также в Киеве и области.
Тогда же Воздушные силы сообщили о ракете в Кировоградской области, впоследствии – об опасности для Днепра.
В 16:42 Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Кривого Рога.
В 17:19 был объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения для всех областей.
После этого Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Миргорода и объявили ракетную опасность в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях.
В 17:53 в Киеве и ряде областей объявили новую масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения.
В 18:20 тревога была отменена.