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Буданов: В ближайшее время Россия начнет снова бить "Калибрами"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 17:58
Буданов: В ближайшее время Россия начнет снова бить Калибрами
Кирилл Буданов, фото Getty Images

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует возобновление применения россиянами ракет "Калибр" в ближайшее время из-за сокращения запасов ракет Х-101.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Детали: Руководитель ГУР заверил, что украинская разведка отслеживает темпы производства и накопления Россией ракет.

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Прямая речь: "Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они не наносили больше года ударов по энергетике, позволило им накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы для того, чтобы продолжать свою работу". 

"Калибры" накапливались весь этот период, они абсолютно готовы к применению... Было принято решение (россиянами – ред.), из-за того, что "Калибр" является менее эффективным, чем ракета Х-101, пока использовать Х-101. В ближайшее время, думаю, мы увидим снова "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось".

Больше деталей: Буданов отметил, что у россиян стояла задача восстановить запасы ракет, и они эту задачу выполнили.

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"Сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, воздушно-космические силы РФ использовали ракеты Х-101", - сказал он.

Комментируя количество ракет, которое производит РФ ежемесячно, руководитель ГУР отметил: "Мы говорим о ракетах оперативно-тактического уровня, это не 100 ракет, могу вас успокоить. Но цифра значительная".

Говоря о применении противокорабельных ракет "Циркон", Буданов отметил, что в оккупированном Крыму расположено как минимум несколько пусковых установок, которые могут запускать этот тип ракет.

"Это береговые ракетные комплексы противокорабельных ракет, которые способны использовать ракеты "Циркон". С южного направления по состоянию на сейчас это не является для них проблемой. Проблема может быть, если они через какое-то время переместят береговые ракетные комплексы на другое направление. Технически такая способность у них есть. Но надеюсь, что этого не произойдет", - сказал руководитель ГУР.

В то же время он отказался говорить о количестве ракет "Циркон", которое есть у оккупантов.

Темы: Будановракетный ударвойна
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