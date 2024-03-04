Окупанти вчергове перекривали Кримський міст

пошкоджений влітку 2023 року Кримський міст. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ Mash

Вночі 4 березня загарбники вчергове перекрили Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Оновлено: О 6:43 ранку за Києвом паблік "Крымский мост: оперативная информация" повідомив про відновлення руху транспорту мостом.

Нагадаємо: Минулої ночі окупанти теж перекривали Кримський міст.

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