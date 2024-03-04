Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
Понеділок, 4 березня 2024, 02:48
Вночі 4 березня загарбники вчергове перекрили Кримський міст.
Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram
Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
Реклама:
Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Оновлено: О 6:43 ранку за Києвом паблік "Крымский мост: оперативная информация" повідомив про відновлення руху транспорту мостом.
Нагадаємо: Минулої ночі окупанти теж перекривали Кримський міст.
ВІДЕО ДНЯ
У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.